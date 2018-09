Antwerpse Burgerlijst: 'Veel gemeenteraadsleden doen weinig of niets'

De in 2016 opgerichte Burgerlijst komt in de komende gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst op in Antwerpen, met mensen zonder politieke ervaring.

Burgerparticipatie en inspraak staan centraal in het programma: sinds begin 2017 organiseert de groep maandelijks een burgerraad. Daarin komen mensen samen om te praten over de besluiten van de gemeenteraadscommissie in Antwerpen.

Initiatief

Een evaluatie van die gemeenteraad in de afgelopen zes jaar toont aan dat heel wat gemeenteraadsleden amper actief zijn. 17 procent van hen maakte in deze legislatuur nog geen enkele keer gebruik van zijn of haar initiatiefrecht. Bijna de helft komt aan minder dan tien initiatieven. 'Zij zouden hun stoeltje beter afgeven aan iemand die er wél iets mee kan doen', klinkt het.

Vooral gemeenteraadsleden uit de meerderheidspartijen doen heel weinig. 'Men kan het logisch vinden dat de meerderheid weinig tot geen vragen stelt aan het bestuur, maar dat is het eigenlijk niet', vindt de Burgerlijst. 'Krijgen de raadsleden dan nooit vragen of opmerkingen van Antwerpenaren?'

Volgens de Burgerlijst blijft de gemeenteraad gesloten voor de Antwerpenaar, hoewel burgerparticipatie bij zowat alle partijen op het programma staat in de huidige campagne.

Cumuleren

Mandaten cumuleren is bovendien nefast voor de activiteiten in de gemeenteraad. De meest actieve raadsleden cumuleren weinig of niets: Wouter Van Besien (Groen), het meeste actieve gemeenteraadslid met 151 initiatieven, heeft twee mandaten. Joris Giebens (Groen) en Toon Wassenberg (SP.A), nummers twee en drie, hebben er geen.