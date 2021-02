Het parket van Antwerpen heeft meer uitleg gegeven bij de aanpak van zeven minderjarigen die zaterdagavond werden opgepakt bij een lockdownfeest in Kapellen.

Het parket ontkent dat de tieners niets te eten of te drinken zouden hebben gekregen en stelt dat ze de nacht doorbrachten in een lokaal van de politie en niet in een cel. Verder verdedigt het parket de strenge aanpak van lockdownfeesten. Ook bij een spuwincident in Wijnegem enkele weken geleden werd de procedure gevolgd, klinkt het.

De zeven, twee 15-jarigen en vijf 14-jarigen, hadden in het huis van een van hen afgesproken terwijl de ouders niet thuis waren. Toen de politie het feestje ontdekte, werden de ouders op de hoogte gebracht en werden de minderjarigen overgebracht naar het commissariaat van de politiezone Noord. Daar werden ze opgevangen in twee verhoorlokalen en kregen ze de kans om hun ouders te contacteren, om iets te eten of te drinken en om het sanitair te gebruiken, aldus nog het parket.

'Niemand van de jongeren heeft de nacht in de cel doorgebracht, maar wel in een lokaal van de politie', klinkt het. 'Op eigen verzoek heeft één jongere geslapen in een cel voor minderjarigen.' De minderjarigen werden verhoord in het bijzijn van een advocaat en werden zondagochtend naar het Antwerpse Justitiepaleis gebracht om een voor een te worden voorgeleid bij de jeugdrechter.

'In afwachting van die voorleiding en omdat er geen plaats is voor alle minderjarigen werden ze tijdelijk opgevangen in de doorgangscellen voor minderjarigen', stelt het parket. 'We begrijpen dat op de betrokken personen, minderjarigen en ouders, deze impact bijzonder groot kan zijn', reageert het parket op de misnoegdheid bij verschillende ouders. 'Reden ook waarom dergelijke onderzoeken en maatregelen niet lichtzinnig worden genomen. Tegelijk wensen we te benadrukken dat de impact van het coronavirus zeer ingrijpend is voor de samenleving.'

Ook over de afhandeling van een spuwincident aan Wijnegem Shopping Center krijgen politie en parket intussen kritiek van ouders. Vier meisjes werden daar opgepakt nadat - volgens hen tijdens een spelletje waarbij ze naar elkaar spuwden - een passant werd geraakt door een fluim. In tijden van corona treden politie en parket streng op tegen spuwen naar anderen, maar de vader van een van de meisjes vertelde aan VTM Nieuws dat hij de aanpak hier te ver vond gaan. De meisjes werden op vraag van het parket voor verhoor overgebracht naar het politiekantoor en daar in een minderjarigencel geplaatst. Ze werden gefouilleerd door een vrouwelijke agent en moesten hun bh uitdoen, wat ze als traumatiserend zouden hebben ervaren.

'De meisjes hebben in totaal maximaal twee uur in een minderjarigencel gezeten voor ze weer naar huis mochten', laat de politiezone Minos weten. 'Wanneer iemand in een cel moet, meerderjarig of minderjarig, zijn er nu eenmaal een aantal veiligheidsmaatregelen die we moeten nemen. Dat is in alle discretie gebeurd, maar uiteraard begrijpen we dat zoiets een impact heeft.'

Het parket ontkent dat de tieners niets te eten of te drinken zouden hebben gekregen en stelt dat ze de nacht doorbrachten in een lokaal van de politie en niet in een cel. Verder verdedigt het parket de strenge aanpak van lockdownfeesten. Ook bij een spuwincident in Wijnegem enkele weken geleden werd de procedure gevolgd, klinkt het.De zeven, twee 15-jarigen en vijf 14-jarigen, hadden in het huis van een van hen afgesproken terwijl de ouders niet thuis waren. Toen de politie het feestje ontdekte, werden de ouders op de hoogte gebracht en werden de minderjarigen overgebracht naar het commissariaat van de politiezone Noord. Daar werden ze opgevangen in twee verhoorlokalen en kregen ze de kans om hun ouders te contacteren, om iets te eten of te drinken en om het sanitair te gebruiken, aldus nog het parket. 'Niemand van de jongeren heeft de nacht in de cel doorgebracht, maar wel in een lokaal van de politie', klinkt het. 'Op eigen verzoek heeft één jongere geslapen in een cel voor minderjarigen.' De minderjarigen werden verhoord in het bijzijn van een advocaat en werden zondagochtend naar het Antwerpse Justitiepaleis gebracht om een voor een te worden voorgeleid bij de jeugdrechter. 'In afwachting van die voorleiding en omdat er geen plaats is voor alle minderjarigen werden ze tijdelijk opgevangen in de doorgangscellen voor minderjarigen', stelt het parket. 'We begrijpen dat op de betrokken personen, minderjarigen en ouders, deze impact bijzonder groot kan zijn', reageert het parket op de misnoegdheid bij verschillende ouders. 'Reden ook waarom dergelijke onderzoeken en maatregelen niet lichtzinnig worden genomen. Tegelijk wensen we te benadrukken dat de impact van het coronavirus zeer ingrijpend is voor de samenleving.' Ook over de afhandeling van een spuwincident aan Wijnegem Shopping Center krijgen politie en parket intussen kritiek van ouders. Vier meisjes werden daar opgepakt nadat - volgens hen tijdens een spelletje waarbij ze naar elkaar spuwden - een passant werd geraakt door een fluim. In tijden van corona treden politie en parket streng op tegen spuwen naar anderen, maar de vader van een van de meisjes vertelde aan VTM Nieuws dat hij de aanpak hier te ver vond gaan. De meisjes werden op vraag van het parket voor verhoor overgebracht naar het politiekantoor en daar in een minderjarigencel geplaatst. Ze werden gefouilleerd door een vrouwelijke agent en moesten hun bh uitdoen, wat ze als traumatiserend zouden hebben ervaren. 'De meisjes hebben in totaal maximaal twee uur in een minderjarigencel gezeten voor ze weer naar huis mochten', laat de politiezone Minos weten. 'Wanneer iemand in een cel moet, meerderjarig of minderjarig, zijn er nu eenmaal een aantal veiligheidsmaatregelen die we moeten nemen. Dat is in alle discretie gebeurd, maar uiteraard begrijpen we dat zoiets een impact heeft.'