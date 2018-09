Antwerps OCMW gaat samenwerken met gerechtsdeurwaarders voor schuldbemiddeling

Het OCMW kreeg de voorbije week kritiek op het voornemen van onder meer oppositiepartij PVDA omdat het een nieuwe poging tot vermarkting van de zorg zou zijn, maar OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) spreekt tegen dat het om een privatisering gaat.

Het proefproject houdt in dat twee gerechtsdeurwaarderskantoren een jaar lang elk voor maximaal 50 OCMW-cliënten aan schuldbemiddeling zullen mogen doen, als de cliënten daar zelf mee instemmen. Het OCMW benadrukt dat daar voor de cliënten geen extra kosten aan vasthangen en de regie van het dossier in handen blijft van het OCMW zelf, waardoor er dus geen sprake zou zijn van een privatisering maar alleen een 'samenwerken met een partner'.

OCMW-voorzitter Duchateau laat via zijn woordvoerder weten dat het project er vooral op gericht is de specifieke expertise van de gerechtsdeurwaarders in te zetten in het belang van de cliënten in kwestie.

Het gerucht dat een en ander te maken zou hebben met een tekort aan OCMW-personeel met een certificaat schuldbemiddeling ontkent hij. 'In dat laatste geval gaat het om een cursus van een jaar, terwijl gerechtsdeurwaarders een jarenlange opleiding én ervaring hebben', klinkt het. 'De VVSG steunt dit project ook, omdat het een oplossing kan zijn voor de sneeuwbal van schulden die op mensen afkomt, en het is in feite een voorafname op een federaal plan om de "schuldenindustrie' aan te pakken."