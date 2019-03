Antwerpen pioniert met 'huurzorgbeheer' voor renovatie van huurwoningen

In de strijd tegen de leegstand en de socialewoningnood komt de stad Antwerpen met een opmerkelijk project. Binnenkort zullen verhuurders de mogelijkheid krijgen om hun pand vrijwillig in 'huurzorgbeheer' te geven aan het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) van de stad. Dat voert de nodige renovatiewerken uit en brengt de woning dan op de sociale huurmarkt. Hoe meer de renovatie kost, hoe langer het pand in de portefeuille van het SVK blijft.

