Twee explosies hebben zondagnacht in de vroege uurtjes voor onrust gezorgd in Antwerpen. Eerst was er een explosie in Deurne, later ontplofte een granaat onder een geparkeerde auto in Borgerhout. Dat bevestigt de lokale politie Antwerpen. Bij de twee incidenten zijn geen gewonden gevallen.

De Kerkhofweg in Deurne werd rond kwart over drie opgeschrikt door een luide knal. Het gerechtelijk labo en DOVO kwamen ter plaatse en onderzochten de feiten. 'Het gaat hier zeker niet om een granaat. Wat het wel was, wordt nog onderzocht', zegt Sven Lommaert van de Antwerpse politie. 'Toen de ploegen in Deurne aan het werk waren, kwam de melding van een explosie in de Godtsstraat in Borgerhout, dus zijn ze meteen ook naar daar afgezakt.'

In Borgerhout werd snel duidelijk dat het ging om een granaat onder een geparkeerd voertuig. Zaterdag werd een zijstraat van de Godtsstraat, de Beukenstraat, nog opgeschrikt door een nachtelijk schietincident. Toen werd een woning 's nachts beschoten, maar de feiten werden pas na de middag bij de politie gemeld. Mogelijk is er een link tussen beide incidenten.

Het onderzoek naar beide explosies en de schietpartij van zaterdag loopt volop. Of er een link met het drugsmilieu is, maakt deel uit van het onderzoek.

De Kerkhofweg in Deurne werd rond kwart over drie opgeschrikt door een luide knal. Het gerechtelijk labo en DOVO kwamen ter plaatse en onderzochten de feiten. 'Het gaat hier zeker niet om een granaat. Wat het wel was, wordt nog onderzocht', zegt Sven Lommaert van de Antwerpse politie. 'Toen de ploegen in Deurne aan het werk waren, kwam de melding van een explosie in de Godtsstraat in Borgerhout, dus zijn ze meteen ook naar daar afgezakt.'In Borgerhout werd snel duidelijk dat het ging om een granaat onder een geparkeerd voertuig. Zaterdag werd een zijstraat van de Godtsstraat, de Beukenstraat, nog opgeschrikt door een nachtelijk schietincident. Toen werd een woning 's nachts beschoten, maar de feiten werden pas na de middag bij de politie gemeld. Mogelijk is er een link tussen beide incidenten.Het onderzoek naar beide explosies en de schietpartij van zaterdag loopt volop. Of er een link met het drugsmilieu is, maakt deel uit van het onderzoek.