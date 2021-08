In Antwerpen vindt Human Rights Friday plaats, het mensenrechtenluik van holebifestival ItaliqueAntwerp Pride/Italique. Tijdens een panelgesprek met experts in De Studio werd het jaarthema van Antwerp Pride, "#notjustwords", aangekaart. Daarbij kwam de recente ophef rond de uitspraken van Sporza-journalist Eddy Demarez uitvoerig aan bod.

'Ik was niet echt verbaasd, ik denk dat zo'n dingen nog wel vaker achter de schermen gebeuren en dat het een goede representatie is van wat veel Vlamingen nog wel denken over holebi- en transgenderthema's, aldus Emma Verhoeven (UAntwerpen), die een doctoraat schrijft over LGBTQ in de media, over de homofobe en seksistische uitspraken van Demarez over de Belgian Cats. 'Maar ik denk ook dat de verontwaardiging erover zo breed gedragen is omdat enerzijds de Belgian Cats natuurlijk een nationaal boegbeeld zijn, maar ook omdat we homo's en lesbiennes in het algemeen al goed aanvaarden. Ik vraag me bijvoorbeeld wel af of het hetzelfde zou zijn geweest als er transmensen beschimpt zouden zijn.'

Ontslag? Reflectie

De roep om het ontslag van Demarez werd door het expertenpanel niet volmondig ondersteund. Wel klonk het in koor dat de gebeurtenissen tot een mentaliteitsverandering moeten leiden.

'Wij hebben een dossier geopend, maar wij zijn de politie niet en het is ook niet aan ons om een ontslag af te dwingen', zegt Paul Borghs van Unia. 'Of het nu strafbare feiten waren of niet, we willen dit vooral naar een positief verhaal draaien in plaats van het juridisch op de spits te drijven. We hebben een aanbod gedaan aan VRT om samen met hen te werken aan hun diversiteitsbeleid.'

Antwerp Pride-voorzitter Bart Abeel noemt het jammer dat de thematiek van #notjustwords nog zo brandend actueel blijkt te zijn. 'Dit is niet gebeurd ergens ver weg in een Oost-Europees of Arabisch land zoals we dat vaak clichématig moeten zeggen, maar hier bij ons', zegt hij. 'Dit was nu op de openbare omroep, maar bijvoorbeeld ook bij politici wordt nog zo veel taal gebruikt die bewust of onbewust kwetsend is en gestoeld is op het "niet kennen van". Laten we als Antwerp Pride op zijn minst een poging doen om mensen in te lichten en bewustwording te creëren rond dingen die veranderd kunnen worden als men er maar over nadenkt. Wij zijn geen inquisitie, maar een observator. De vraag moet worden gesteld waarom men een bepaald taalgebruik hanteert. Je merkt vaak dat humor nog vaak op de kap van iemand anders gebeurt en ik denk dat dat ten minste een reflectie waard is. Zonder te veroordelen kunnen wij zeggen: dat doet pijn en je weet nu dat het pijn doet, probeer daar dus mee om te gaan."

