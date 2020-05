Volgens het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) kan de coronacrisis leiden tot een toename in radicalisering. 'Als de pandemie nog lang zou aanhouden, kan dat de grieven van mensen versterken', zegt directeur Paul Van Tigchelt.

Knack vroeg verschillende veiligheidsexperts naar worstcasescenario's in tijden van corona. Toenemende armoede, sociale ongelijkheid, onbehagen en ontevredenheid kunnen volgens het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) leiden tot sociale ontwrichting en wrokgevoelens ten aanzien van de overheid. 'Komt daarbij dat verschillende spelers op de ideologische markt die grieven proberen te kapen', zegt OCAD-directeur Paul Van Tigchelt.

'Bovendien zien we in de virtuele wereld meer dan ooit een kruisbestuiving van verschillende ideologieën, waarbij elementen uit alle windrichtingen een rol kunnen spelen. Online propaganda en een opzwepend discours kunnen lone actors overtuigen om ook offline tot actie over te gaan. In een heel aantal incidenten in het Westen de voorbije jaren - bijvoorbeeld in Canada, Nieuw-Zeeland en Duitsland - zagen we dat daders geïsoleerd waren geraakt en bovendien ook vaak met psychische problemen kampten.'

Het OCAD wijst onder meer op de incels (involuntary celibates, onvrijwillige alleenstaanden). Van Tigchelt: 'Het gaat om jonge, boze alleenstaande mannen die menen dat ze met geweld hun wrok tegen de wereld mogen uiten. Zoals de dader van de schietpartij in het Duitse Hanau in februari (die 9 mensen doodschoot in twee shishabars, nvdr). We hebben momenteel geen aanwijzingen dat het incels-gedachtegoed in België een bedreiging vormt. Maar waakzaamheid is wel geboden.'

Veerkracht zal in deze coronatijden nodig zijn, besluit Van Tigchelt. 'Niet alleen van een sterke, democratische overheid, maar van alle geledingen in de maatschappij. Zeker ook van de stilzwijgende meerderheid, die de belangrijkste buffer is tegen negatieve, extremistische krachten.'

