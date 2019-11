Op zijn 68e keert André Van Halewyck terug uit pensioen om de progressieve uitgeverij Kritak - waarvan hij zelf ooit nog medeoprichter was - nieuw leven in te blazen. In 2015 verkocht hij de naar hem vernoemde uitgeverij Van Halewyck aan Pelckmans.

De boekenman ging drie jaar geleden met pensioen, maar dat viel toch een beetje tegen. 'Zodra ik mijn uitgeverij had overgelaten, zat ik van de ene dag op de andere niet meer in de cockpit van mijn eigen vliegtuig. Ineens werd ik niet langer uitgenodigd op boekpresentaties of vernissages. Ik speelde niet meer mee. Daarmee had ik het knap lastig.'

Ook op financieel vlak moest Van Halewyck zich aanpassen. Op acht jaar na werkte hij zijn volledige carrière als zelfstandige. 'Ik heb nu een nettopensioen van 1432 euro per maand. Dat is geen vetpot. De buitenwereld denkt intussen wel dat ik de lotto heb gewonnen omdat ik mijn uitgeverij heb verkocht. Maar geloof me, voor dat bedrag trekt Kevin De Bruyne niet eens zijn voetbalschoenen aan.'

De uitgever zette tijdens zijn carrière wel wat geld opzij, hij deed aan pensioensparen en stortte bijdragen in het vrij aanvullend pensioensparen. 'Het is nooit bij me opgekomen dat ik geld opzij moest zetten voor mijn pensioen. Gelukkig had ik een goede boekhoudster die me vertelde wat ik moest doen.' Met het kapitaal dat hij bijeenspaarde, kan de uitgever toch al enigszins het gat dichten tussen zijn pensioenuitkering van 1432 euro en het nettoloon van 2400 euro dat hij zichzelf vroeger uitkeerde.

Nu hij weer aan het stuur zit van Kritak, kan hij zijn pensioenuitkering aanvullen met extra inkomsten. 'Toch is dat niet de reden waarom ik terugkeer naar het boekenvak. Die reden zit vooral in de verontwaardiging over recente maatschappelijke ontwikkelingen. En voor het eerst in 45 jaar mag ik enkel uitgever zijn. Ik kan me ontfermen over de auteurs, zonder dat ik me zorgen hoef te maken over de verkoop, distributie en administratie. Dat is pas echt onbetaalbaar.'