An Miller en Filip Peeters met dochters op de scène: 'Vier het leven'

Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

In Familie, een stuk van NTGent over een gezin dat uit het leven stapt, delen An Miller en Filip Peeters voor het eerst de scène met hun dochters Louisa en Leonce.

An Miller: 'Met je kinderen spelen is spannend. Ik geloof mijn dochters écht.' © Michiel Devijver

In 2007 verhingen een vader en moeder en hun twee kinderen zich in Calais. In hun afscheidsbrief stond alleen: 'Sorry, we hebben het verkloot.' Het was hun daad die uw stuk inspireerde.

