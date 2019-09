Ambulanciers aangevallen tijdens interventie in Avelgem

In Avelgem is in de nacht van zaterdag op zondag een ambulance aangevallen tijdens een interventie. Daarbij maakte de dader een ruit van het voertuig kapot. De verdachte is ondertussen opgepakt en verhoord, de burgemeester van Avelgem Lut Deseyn.

Avelgem © Belga