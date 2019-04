Steeds meer mensen gebruiken de term te pas en te onpas: de pleaser. Ofwel als scheldwoord, ofwel omdat ze er zelf één zijn. Als dat voor u opgaat, kunnen we u geruststellen: u kunt zichzelf 'genezen'.

'Ik ben een gigantische pleaser. Toen ik voor radio en televisie werkte, ging ik daar héél ver in. Wilde iemand dat ik een roze bril opzette, dan deed ik dat. Zeiden ze daarna: "Roze staat je niet, pak een blauwe", dan koos ik een blauwe. Ik heb zo lang als een aapje naar andermans pijpen staan dansen dat ik totaal niet meer wist waar ik zelf voor stond.' In een recent Humo-interview vertelt Eva Daeleman - de voormalige radiopresentatrice die een burn-out kreeg en nu een yogastudio heeft, maar toch vooral bekend werd dankzij haar oproep om meer te masturberen - over haar grote zwakte. Ze lijkt wel het prototype van de pleaser die Andrea Mathews omschrijft in haar nieuwe boek Stop met pleasen. Daarin biedt de Amerikaanse psychotherapeute een uitweg voor de vele mensen die, net als Daeleman, altijd willen doen wat anderen van hen verwachten, zonder naar hun eigen verlangens te luisteren. N...