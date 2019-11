'Het woord 'ontvolkt' had vorige week alle alarmen moeten doen afgaan', schrijft Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

'Ik heb met iemand van Antwerpen gesproken twee weken geleden. Die heeft mij dat in die bewoordingen gezegd. Ik heb dat eigenlijk overgenomen.' Walter De Donder, burgemeester van Affligem en kandidaat-voorzitter van CD&V, stak het niet onder stoelen of banken: eigenlijk waren zijn uitspraken, waar vorige week zoveel om te doen was, helemaal niet van hem. 'Er zijn wijken in Antwerpen die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen', zo klonk het in een filmpje van zijn lezing dat hij zelf op Twitter zette. Die wijken zouden ingenomen zijn 'door andere groepen', en hetzelfde zou het geval zijn in Brussel. In het VRT-programma Terzake noemde hij die woorden achteraf 'misschien een ongelukkige formulering'. En ze waren dan ook nog van iemand anders.

...