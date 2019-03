Als de salarisauto wordt afgeschaft, geldt dat dan ook voor de ceo's en directeurs?

Iedereen is het erover eens: het systeem van de salariswagen moet stevig worden bijgestuurd. Alleen is er grote verdeeldheid over hoe dat moet gebeuren. Groen en Open VLD presenteerden de voorbije dagen hun voorstellen en die staan diametraal tegenover elkaar. Groen wil de salariswagen tegen 2022 de wereld uit. De tankkaart die daar vaak bij hoort, moet volgend jaar al verdwijnen, aldus Groen-fractieleider Kristof Calvo. De werknemers die nu een salariswagen hebben, kijken dan aan tegen een verlies van pakweg 500 euro per maand, al heeft Calvo niet de moed om dat bedrag te bevestigen.

