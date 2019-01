'Als de N-VA over "politieke spelletjes" begint, dan weet je dat ze een probleem heeft'

Als je geschoren wordt, moet je stilzitten: het is een van de grootste clichés in de Belgische politiek, maar in de nasleep van de visa-affaire werd de goede raad dit weekend weer vrolijk in de wind geslagen. Het VRT-programma Pano, dat zijn indrukwekkende reeks van onthullingen rustig voortzet, maakte vorige week aannemelijk dat er stevig gesjoemeld is met het uitreiken van zogenaamde humanitaire visa. Dat zijn documenten waarmee buitenlanders die anders niet of moeilijk naar ons land kunnen reizen - in dit geval Syrische christenen - toch naar België kunnen komen. Het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam zou aanzienlijke sommen geld geëist hebben in ruil voor die visa. Maar de eindbeslissing in het uitreiken van die visa lag bij Theo Francken, de toenmalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Niemand gelooft dat Francken zelf heeft gefraudeerd, maar als blijkt dat Kucam inderdaad heeft gesjoemeld, d...