Algoritmes analyseren uw relatie: blijft u samen of niet?

Hebt u nog geen plannen voor Valentijnsdag? Dan hebben we een tip voor u: bekijk morgen samen met uw geliefde - of in uw eentje, dat kan ook - een aflevering van de fantastische, maar zeer duistere Netflix-serie Black Mirror. Niet zomaar een aflevering, maar wel 'Hang the DJ' (seizoen 4, aflevering 4). Die gaat over een futuristisch datingsysteem waarbij de deelnemers telkens opnieuw aan een andere date worden gekoppeld. Ze hebben allemaal een toestel - the Coach - waarop staat hoelang hun relatie zal duren, tot op de seconde. Loopt de tijd af, dan is het aan de volgende date. Tot ze, met dank aan al die verzamelde data, gekoppeld kunnen worden aan de liefde van hun leven.

