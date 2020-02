Minister van Financiën en Open VLD'er Alexander De Croo is niet overtuigd van de recepten van stereconoom Thomas Piketty.

In Europa bezit de rijkste tien procent 55 procent van alle vermogen, en de onderste helft slechts vijf procent. Wat vindt u van zulke cijfers? Alexander De Croo:Thomas Piketty gebruikt geen Belgische data. Dat stoort me altijd wat aan iedereen die op basis van zijn werk een discussie over België wil voeren. Hij schrijft meer over, bijvoorbeeld, de uitwassen in Angelsaksische landen. Ik ben daar ook geen fan van, maar zijn analyse klopt niet een-op-een voor België. De recepten van Piketty zijn voor ons land zo'n beetje het advies dat een tandarts geeft over een heupoperatie. De laatste cijfers voor België leren dat de rijkste tien procent 42,6 procent en de onderste helft 11,5 procent bezit. De Croo: Ik kijk liever of iedereen zijn fair share bijdraagt. De best verdienende 30 procent van de bevolking betaalt zo'n goeie 70 procent van de fiscale inkomsten. Pas op, ik vind dat een goede zaak. Mensen mogen van mij veel verdienen, als ze ook maar veel bijdragen. Dat doen ze ook. Het probleem van dit land is echt niet dat de overheid te weinig belastingen int, het probleem van dit land is dat burgers voor hun belastingen te weinig terugkrijgen. De argumentatie van Piketty is eenvoudig: mensen met heel veel geld kregen dat meestal door geluk te hebben, dus we gebruiken dat geld beter om iedereen vooruit te helpen. De Croo: Dat is weer zo'n typische redenering van Piketty. Alsof mensen die erin slagen wat vermogen op te bouwen enkel maar geluk hebben gehad. De snelste weg om in dit land een eigen vermogen op te bouwen is succesvol ondernemerschap, en dat hebben ondernemers maar zelden aan hun ouders te danken. Het klopt wel dat de sociale mobiliteit hier veel te laag ligt, en dat is zeker voor liberalen een groot probleem. Er wordt in België veel te weinig ondernomen, omdat veel markten afgeschermd zijn voor buitenstaanders. Onze arbeidsmarkt is ook veel te rigide, en mensen die hun best doen, zitten veel te snel in de hoogste belastingschijf. Dat fnuikt het ondernemerschap. Ons onderwijssysteem doet het bovendien niet goed, we slagen er niet in om alle jongeren het zetje in hun rug te geven dat ze nodig hebben. Hoe komt dat? De Croo: In tegenstelling tot alle andere Vlamingen ben ik geen onderwijsexpert. (lacht) Maar de schooluitval is echt veel te hoog, en het diploma van iemands ouders is te bepalend voor zijn of haar eigen schoolcarrière. De Hoge Raad van Financiën stelt in een advies aan u voor om de belastingvrije som op te trekken, zodat mensen alvast minder snel veel belastingen moeten betalen. Vindt u dat een goed voorstel? De Croo: Op zich vind ik dat een goede maatregel, maar hij is wel heel inefficiënt en duur. Mensen met een hoog inkomen ondervinden daar namelijk ook voordeel van, terwijl we ons vandaag echt wel moeten focussen op mensen met een laag inkomen. Het geld is er niet meer om iedereen zo'n korting te geven. Piketty pleit, net als veel andere economen, voor hogere erfenisbelastingen. Mensen die een erfenis krijgen, hebben daar zelf namelijk geen enkele verdienste aan. Waarom probeert de Open VLD die belastingen alleen maar verder te verlagen? De Croo: Dat is een 'belasting op smart', dus die zal nooit populair zijn. Het is een natuurlijke reflex van mensen om iets te willen achterlaten voor hun nabestaanden. Mensen overlijden ook steeds later, en vaak hebben de kinderen dan al een hele tijd mee ingestaan voor de zorg. Het klopt dus niet helemaal dat ze er geen enkele verdienste aan hebben. Dat geld is trouwens altijd al eens belast geweest door de fiscus, dus het lijkt me echt ongepast om daar nog eens een groot percentage van te confisqueren.