Alexander de Croo in Irak: 'Belangrijk dat normale leven in Mosoel weer kan worden opgestart'

Tijdens een Belgisch-Europees bezoek aan Irak, deed de minister verschillende heropbouwprojecten aan in de zwaar getroffen stad.

Mosoel was van juni 2014 tot juli 2017 in handen van IS. Het is ook in die stad dat de jihadisten het kalifaat hadden uitgeroepen. Vooral in het westen van Mosoel, het laatste deel van de stad dat bevrijd werd, zijn de gevolgen van die periode vandaag nog altijd erg duidelijk. Heel wat huizen liggen er nog altijd volledig in puin.

De Croo en de Europees Commissaris voor Humanitaire Zaken Christos Stylianides bezochten dinsdag in de stad enkele plaatsen die blijk moeten geven van de hervatting van het normale leven in de stad. Zo werd er een bezoek gebracht aan al-Sanadid, een basisschool voor meisjes die de steun krijgt van Unicef.

De Croo en Stylianides spraken ook kort met enkele kinderen die er op de schoolbanken zitten. 'Hier zijn meisjes van 11 à 12 jaar die nog niet veel anders gezien hebben dan oorlog. Maar school en onderwijs kan hen een nieuw perspectief geven', verklaarde De Croo. 'Deze school toont ook aan dat het normale leven opnieuw opstart. En dat is toch een belangrijke prioriteit', klinkt het nog.

'We weten dat zoiets niet eenvoudig is, want er zijn moeilijke tijden geweest. Heel wat mensen zijn getraumatiseerd over de gebeurtenissen van de laatste jaren. Maar de EU en België zullen een partner blijven en ervoor zorgen dat we kunnen helpen met de opbouw van hun levens.'

De Croo en Styllianides bezochten, onder massale belangstelling van de lokale pers, ook een uit containers opgebouwd ziekenhuis van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De bezoeken aan een school en ziekenhuis lijken geen toevallige keuze te zijn. Eerder had De Croo al bekendgemaakt dat België in 2019 zowat 7,6 miljoen euro zal vrijmaken voor humanitaire projecten in Irak.

Daarbij maakte de minister duidelijk dat onderwijs en gezondheidszorg prioriteiten vormen. 'Je moet de mensen de kans geven om hun leven herop te bouwen, zodat extremisme niet opnieuw een voedingsbodem krijgt', zei hij daarover.