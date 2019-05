PS-Kamerlid en voormalig burgemeester van Seraing Alain Mathot wordt ervan verdacht geld te hebben witgewassen via de aankoop van een luxevilla op een Thaïs eiland. Dat schrijven Apache en Le Vif/L'Express. Het Luiks parket-generaal startte een onderzoek naar de oorsprong van de geldmiddelen voor de aankoop van de villa waar Mathot 475.000 euro voor betaalde.

De aankoop gebeurde in juni 2016, enkele weken nadat de Kamer van Volksvertegenwoordigers beslist had om de onschendbaarheid van Mathot niet op te heffen. Die opheffing was gevraagd in het kader van de Intradel-affaire, die draait rond corruptie bij de aanbesteding voor de bouw van de verbrandingsoven van Herstal. De correctionele rechtbank van Luik oordeelde vorig jaar dat Mathot meer dan 700.000 euro kreeg toegestopt. Nu blijkt dat Mathot drie jaar geleden 475.000 euro neertelde voor een villa aan het strand van het Thaïse eiland Koh Samui.

Dat kwam aan het licht na een huiszoeking bij Mathot die begin dit jaar werd uitgevoerd, in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat in november 2017 werd opgestart. Voor de aankoop van de villa kreeg Mathot via verschillende tussenliggende vennootschappen een lening van 200.000 euro door Erik Van der Paal, bekend van projectontwikkelaar Land Invest Group, zo bracht onderzoek aan het licht. Het is niet duidelijk waar de overige 275.000 euro voor de aankoop van de villa vandaan komt, maar hoe dan ook vermoedt het gerecht dat het om een witwasoperatie gaat.

Bij de huiszoeking bij Mathot in Seraing was overigens ook Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) aanwezig. De procedure wil immers dat een huiszoeking bij een federaal parlementslid enkel kan in aanwezigheid van de Kamervoorzitter.