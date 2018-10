Al sinds 2013 ligt vast dat de F-35 ons nieuwe gevechtsvliegtuig wordt

In mei 2013 legde onze Defensie in gesprekken met de NAVO de doelstellingen vast voor de toekomst van ons leger. In die targets werd beloofd een vloot van 54 gevechtsvliegtuigen te voorzien, waarvan minstens tien moeten beschikken over stealthcapaciteit: het vermogen om buiten het zicht van de vijandelijke radar te blijven. Dat staat te lezen in een geclassificeerd NAVO-document dat Knack kon inkijken.

Die doelstelling, die begin juni ook politieke goedkeuring kregen in de Vergadering van Defensieministers, komt neer op een belofte om de Amerikaanse F-35 te kopen, want dat is het enige moderne toestel dat over stealthcapaciteit beschikt.

Vier jaar later, in 2017, werden de toekomstperspectieven bijgevijld. Het aantal vliegtuigen werd verlaagd naar 45, maar de eis voor stealthtechnologie werd wel hernomen. In de offerteaanvraag die ons land dit jaar uitstuurde naar de kandidaten om de F-16 te vervangen, wordt ook expliciet gezegd dat zal geëvalueerd worden of ze voldoen aan de vereisten die ons land met de NAVO afsprak. Een van die vereisten is dus stealthtechnologie.

In een reactie op de vraag wie de targets in 2017 politiek goedgekeurd heeft, zegt het kabinet-Vandeput enkel: 'Ze worden opgelegd door de NAVO.' Dat is niet het volledige verhaal, want experts bevestigen dat er altijd politieke dekking is. Na driemaal aandringen wie die dekking heeft gegeven, antwoordt het kabinet: 'Ik herhaal: ze worden opgelegd door de NAVO.'