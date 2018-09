Al bijna 9.000 aangiftes van niet-vergunde wapens, laders of munitie

Wie zonder vergunning een vuurwapen bezit, heeft van minister van Justitie Koen Geens een laatste kans gekregen om dat te laten regulariseren. Bedoeling van die regularisatie is om het aantal illegale wapens te verminderen. Uit voorlopige cijfers blijkt dat intussen bijna 5.000 Belgen een aangifte hebben gedaan.

In de periode maart tot en met juli hebben zij in totaal 8.687 aangiftes gedaan. Omdat voor de maand juli drie provincies nog niet zijn meegeteld, ligt het werkelijke cijfer nog hoger. De provincie Luik is na een intensieve sensibiliseringscampagne koploper met 4.508 aangiftes.

In Vlaanderen spant Vlaams-Brabant de kroon met 631 aangiftes. Een derde (37 procent) van de aangegeven wapens, laders of munitie wordt afgestaan aan de politie. Deze verdwijnen dus definitief uit het circuit. Voor 3.191 vuurwapens (40 procent) werd een vergunning of inschrijving gevraagd. In 20 procent van de gevallen worden de wapens, laders of munitie verkocht. En 3 procent van de wapens of laders wordt geneutraliseerd, zodat de eigenaars ze zonder vergunning mogen blijven bezitten. De regularisatie loopt nog tot eind dit jaar.

Wie nadien toch nog betrapt wordt op het bezit van een een vuurwapen zonder vergunning, riskeert een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en/of een geldboete van 100 tot 25.000 euro. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is tevreden met de voorlopige balans: 'Ik ben heel tevreden dat op deze manier al duizenden wapens, laders en stukken munitie werden geregulariseerd, waarvan een groot deel definitief uit het illegaal circuit werd gehaald.'