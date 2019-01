Al bijna 2000 inschrijvingen voor Vlaamse groepsaankoop van elektrische auto's

Vooral 55-plussers uit de Antwerpse stadsrand blijken interesse te tonen in de groepsaankoop, vaak ter vervanging van de tweede kleine wagen.

De grote interesse toont volgens Vlaams minister van Energie Lydia Peeters aan dat Vlamingen elektrisch rijden meer en meer in overweging nemen. Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid het aandeel elektrische wagens op 7,5 procent krijgen.

'Deze groepsaankoop heeft nu al onze verwachtingen overtroffen', zegt Jean-Louis Van Marcke, CEO en oprichter van Bobex. 'Het bewijst duidelijk dat de groepsaankoop de trigger is die veel Vlamingen nodig hadden om tot actie over te gaan. We hebben bij Bobex ondertussen al extra personeel aangeworven om de grote toeloop op te vangen. Want we willen alle geïnteresseerden uiteraard zo snel mogelijk kunnen opbellen om hen in contact te brengen met een verdeler in de buurt voor een testrit.'

Volgens Bobex is 44 procent van de inschrijvingen afkomstig van 55-plussers. 'Het gaat opvallend vaak over iets oudere mannen, uit de stadsrand van Antwerpen of Gent. Het succes is het grootst in de provincie Antwerpen, met als topgemeente Wommelgem. Ook in Berlaar, Wijnegem, Moerbeke-Waas en De Pinte is de groepsaankoop een groot succes', klinkt het.

Geïnteresseerde consumenten kiezen vaak voor een elektrische wagen ter vervanging van een oude dieselwagen die dienst doet als tweede wagen. De grootste groep geeft aan minder dan vijftig kilometer per dag te zullen rijden met de wagen.