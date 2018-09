Al 58 kapvergunningen voor kwetsbaar bos afgeleverd in 2018

'De 58 vergunningen zijn goed voor boskap van 25 hectare of zowat 50 voetbalvelden bos. Daarvan staat bovendien de helft op de boskaart waar de meest waardevolle bossen op staan', aldus Meuleman. 'We stellen vast dat er geen sprake is van een betonstop, maar er dreigt net een versnelling op te treden.' 'De bestaande bossen moeten worden beschermd via een afdwingbare boskaart en er moet bos bijkomen', zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

'Groen wil de komende jaren 10.000 ha nieuw bos aanplanten, door stadsbossen aan te leggen en bestaande bossen uit te breiden. En als er toch natuur of bos moet wijken, dan moet dit gecompenseerd worden door nieuwe natuur of bos bij te creëren in de buurt. Of het nu gaat over beschermde natuur of niet-beschermde natuur.'

Groen lanceert ook een virtual reality campagne. 'We zijn met de nieuwste cameratechnologie gaan filmen in één van de vele bedreigde bossen. Veel bossen dreigen binnenkort virtuele realiteit te worden als we ze niet redden van boskap. De beelden zijn gemaakt in de Groene Delle, een natuurgebied van meer dan 100 hectare, waarvan 30 hectare dreigt te verdwijnen voor een logistiek bedrijventerrein.'