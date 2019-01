Al 10 jaar recht op bijstand, maar al 10 jaar is het geld op

Voor 1500 Vlaamse gezinnen is het elk jaar nerveus afwachten. Krijgt hun kind met een beperking wel of niet een persoonlijk assistentiebudget (PAB)? Ze hebben in principe allemaal recht op zo'n budget - gemiddeld 38.000 euro per jaar - maar de Vlaamse overheid heeft niet voor ­iedereen geld.