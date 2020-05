De superkern heeft zaterdag een akkoord gevonden over de opslag van de gegevens die worden verzameld met de contact tracing.

Een Koninklijk Besluit bepaalt dat die in een beveiligde databank van gezondheidsinstituut Sciensano komen. Tegelijk wordt een wetsontwerp uitgewerkt, zodat het parlement zich kan uitspreken. Dat is zaterdag te horen bij het kabinet van minister voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD).

De opslag van de gegevens wordt in eerste instantie geregeld in een KB bij volmachtenbesluit, dat geldig is tot begin juni. Daarna moet er een wet komen. Maandag kan er dus worden gestart met de contact tracing. Daarbij zal worden opgeslagen of iemand al dan niet positief heeft getest op covid-19 en welke contacten die persoon heeft gehad. De gegevens worden bewaard in een beveiligde databank van Sciensano en dus niet in de cloud.

De Gegevensbeschermingsautoriteit liet afgelopen week nog weten dat er extra garanties voor de burgers moesten komen. De Backer zei daarop dat het KB zou worden omgevormd tot een wetsontwerp, waarbij er een debat in de Kamer kan komen.

Een Koninklijk Besluit bepaalt dat die in een beveiligde databank van gezondheidsinstituut Sciensano komen. Tegelijk wordt een wetsontwerp uitgewerkt, zodat het parlement zich kan uitspreken. Dat is zaterdag te horen bij het kabinet van minister voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD).De opslag van de gegevens wordt in eerste instantie geregeld in een KB bij volmachtenbesluit, dat geldig is tot begin juni. Daarna moet er een wet komen. Maandag kan er dus worden gestart met de contact tracing. Daarbij zal worden opgeslagen of iemand al dan niet positief heeft getest op covid-19 en welke contacten die persoon heeft gehad. De gegevens worden bewaard in een beveiligde databank van Sciensano en dus niet in de cloud. De Gegevensbeschermingsautoriteit liet afgelopen week nog weten dat er extra garanties voor de burgers moesten komen. De Backer zei daarop dat het KB zou worden omgevormd tot een wetsontwerp, waarbij er een debat in de Kamer kan komen.