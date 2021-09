Er is binnen het Vlaams parlement een akkoord bereikt over een manier om het loon van langdurig afwezige volksvertegenwoordigers in te perken.

Het Vlaams Parlement kan geen controlearts naar afwezige parlementsleden als Sihame El Kaouakibi sturen omdat er geen verhouding werkgever-werknemer is. Maar binnen het Vlaams Parlement is er wel een akkoord bereikt over een manier om het loon van langdurig afwezige volksvertegenwoordigers in te perken.

Daarvoor wordt gewerkt met de afschaffing van de onkostenvergoeding waardoor de betrokken parlementsleden in de praktijk, zoals werknemers, na een maand zouden terugvallen op ongeveer 60 procent van hun loon. Dat heeft Belga uit verschillende bronnen vernomen.

Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans geeft zo meteen meer tekst en uitleg op een persconferentie.

Het Vlaams Parlement kan geen controlearts naar afwezige parlementsleden als Sihame El Kaouakibi sturen omdat er geen verhouding werkgever-werknemer is. Maar binnen het Vlaams Parlement is er wel een akkoord bereikt over een manier om het loon van langdurig afwezige volksvertegenwoordigers in te perken.Daarvoor wordt gewerkt met de afschaffing van de onkostenvergoeding waardoor de betrokken parlementsleden in de praktijk, zoals werknemers, na een maand zouden terugvallen op ongeveer 60 procent van hun loon. Dat heeft Belga uit verschillende bronnen vernomen. Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans geeft zo meteen meer tekst en uitleg op een persconferentie.