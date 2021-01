De verschillende deelstaten van het land hebben een akkoord bereikt over de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren.

De activiteiten mogen doorgaan, maar in kleinere bubbels van maximaal 10 personen. Aan de ouders wordt gevraagd om de activiteiten te beperken tot één hobby of activiteit per week.

Voor de kampjes in de krokusvakantie is er een uitzondering en zijn bubbels van 25 toegelaten. Dat is nog altijd de helft minder dan de huidige contactbubbels van 50. Dat heeft Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle aan Belga bevestigd.

Volgens Dalle wordt het voorstel van de deelstaten nu voorgelegd aan het Overlegcomité. Er zal ook een nieuw ministerieel besluit nodig zijn.

Minister Dalle zelf hoopt dat de nieuwe regels tegen het weekend kunnen ingaan. Hij gaat alvast aan de jeugdsector vragen om de regels vanaf het weekend toe te passen.

