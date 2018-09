Ahmet Koç mag niet deelnemen aan verkiezingen in Gent

Ahmet Koç zal zich bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gent geen kandidaat kunnen stellen op de lijst van zijn partij Vlaams Multicultureel Collectief. Koç was enkele jaren terug nog provincieraadslid in Limburg voor SP.A, maar werd aan de kant geschoven nadat hij tijdens de couppoging in Turkije enkele omstreden berichten plaatste op Facebook.

Koç verhuisde intussen van Beringen naar Gent, om daar met een eigen beweging naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken die vooral wil wegen op het discours rond migratie. Maar die plannen gaan niet door. Toen de wijkagent kwam natrekken of Koç inderdaad op zijn nieuw adres woonde, was die niet thuis. Als gevolg daarvan is Koç nog niet officieel inwoner van Gent en kan zich dus niet verkiesbaar stellen in de Arteveldestad, meldt Het Belang Van Limburg.

Het Vlaams Multicultureel Collectief wordt daardoor enigszins onthoofd, want Koç was lijsttrekker. Bovendien moesten de definitieve kieslijsten vorig weekend ingediend worden.

Koç was ook betrokken bij de oprichting van een andere partij die inzet op het migratiethema, Be.One van Dyab Abou Jahjah en voormalig Agalev-senator Meryem Kaçar. Meningsverschillen zorgden er uiteindelijk voor dat Koç zijn eigen weg ging.