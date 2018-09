Agent neergestoken aan Maximiliaanpark, verdachte neergeschoten

Aan het Brusselse Maximiliaanpark is maandagochtend rond 09.15 uur een agent van de Brusselse lokale politie aangevallen met een mes. De agent raakte daarbij lichtgewond. De politie opende daarop het vuur op de verdachte en die werd in de borst en het been geraakt.