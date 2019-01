Afvallige moslims: ongelovigheid blijft groot taboe in islamitische gemeenschap

Afvalligheid komt voor in elke geloofsgemeenschap, maar in de islam is het moeilijk bespreekbaar. Ook in Vlaanderen. Filosoof Maarten Boudry vond vier ex-moslims bereid om te praten over hun geloofsafval en de problemen die ze daardoor ondervinden. 'Mijn ouders zeiden dat ik een mes in hun hart stak.'