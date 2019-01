Afvallige moslims: ongelovigheid blijft een groot taboe in de islamitische gemeenschap

Afvalligheid komt voor in elke geloofsgemeenschap, maar in de islam is het moeilijk bespreekbaar. Ook in Vlaanderen. Filosoof Maarten Boudry vond vier ex-moslims bereid om te praten over hun geloofsafval en de problemen die ze daardoor ondervinden. 'Mijn ouders zeiden dat ik een mes in hun hart stak.'