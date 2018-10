Afstandsonderwijs voor volwassenen steeds populairder

Het gecombineerd onderwijs, waarbij volwassenen zowel contactonderwijs als afstandsonderwijs volgen, is aan een opmars bezig. In het schooljaar 2017-2018 waren er 198.979 cursisten die op deze manier hun kennis uitbreidden. Het aandeel van dit gecombineerd onderwijs tegenover het contactonderwijs is de laatste jaren ook sterk toegenomen: in het schooljaar 2013-2014 was het goed voor 15,75 procent van de volwassenopleidingen. Vorig schooljaar steeg dit aantal tot 22,73 procent.

Ook de belangstelling voor de opleiding Nederlands als Tweede Taal is groot: het gaat om 14.356 inschrijvingen vorig schooljaar.

'Ik ben zelf burgemeester van Geel en weet dat het gecombineerd onderwijs hier een heel belangrijke plaats inneemt in het onderwijslandschap', aldus Vlaams parlementslid Vera Celis (N-VA), die de cijfers opvroeg bij Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). 'Als groot voorstander van het levenslang leren wilde ik breder gaan kijken op Vlaams niveau om conclusies te kunnen trekken.'

De opleidingen waarin het gecombineerd onderwijs duidelijk gesmaakt wordt, zijn de specifieke lerarenopleiding en het secundair volwassenonderwijs, met respectievelijk 39.062 en 26.693 cursisten. Ook de belangstelling voor de opleiding Nederlands als Tweede Taal is groot: het gaat om 14.356 inschrijvingen vorig schooljaar. 'Dankzij de flexibiliteit van het gecombineerd onderwijs krijgt men toch de mogelijkheid om zich bij te scholen of om het noodzakelijke diploma van het secundair onderwijs te behalen zonder zich veelvuldig te moeten verplaatsen' zegt Celis. Het parlementslid ziet voor een verbreding van deze onderwijsvorm in de toekomst een gedeelde verantwoordelijkheid: 'Zowel de Minister als de aanbieders van het volwassenonderwijs moeten hun aanbod uitleggen en de cursisten uitnodigen.'