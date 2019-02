Afscheidnemende Peumans stelt verharding in politiek aan de kaak: 'Mensen luisteren niet meer elkaar'

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) betreurt de verharding in de Wetstraat. 'Die verharding is geen goede ontwikkeling in de politiek. De verharde stijl van een aantal mensen is niet goed', vindt Peumans.