De getuigenis van Wim Distelmans, de voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie, heeft woensdag voor opschudding gezorgd op het proces rond de euthanasie van Tine Nys. Daaruit bleek dat Fernand Keuleneer, advocaat van de familie van Tine Nys, aanwezig was op de vergadering van de evaluatiecommissie waar haar euthanasie werd goedgekeurd.

Aan het eind van zijn getuigenis antwoordde Wim Distelmans, die geldt als een van de architecten van de euthanasiewet in ons land, op een vraag van Jef Vermassen, advocaat van psychiater Lieve Thienpont, naar wie er allemaal in de commissie zat die de euthanasie van Tine Nys goedkeurde.

Daaruit bleek dat Fernard Keuleneer, de advocaat van zus Sophie Nys, optrad als plaatsvervangend lid. 'Ik val daar achterover van', aldus Vermassen.

Keuleneer was van 2002 tot en met 2012 plaatsvervangend lid van de evaluatiecommissie. Als plaatsvervanger had hij daar wel geen stemrecht.

'Er is helemaal niets aan de hand. Dit is een storm in een glas water. Dit is al jaar en dag publieke informatie', reageerde Keuleneer achteraf bij de VRT. Hij zegt dat hij pas geconsulteerd werd in 2016.

Christine Mussche, advocate van de arts die de euthanasie uitvoerde, liet weten dat ze naar de stafhouder zou stappen. Die controleert de deontologie van de advocaten in de regio.

