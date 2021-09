ACV-topman Marc Leemans wil sociale bijdragen laten betalen op studentenjobs, maaltijdcheques en flexi-jobs. Open VLD en Unizo hebben al afwijzend gereageerd.

Marc Leemans doet het voorstel maandag in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

'Flexijobs? Heel lage sociale bijdragen. De kluseconomie? Helemaal vrijgesteld. En zo is er nog een dozijn uitzonderingen. Ik heb het opgezocht: de sociale zekerheid loopt daardoor elk jaar 16 miljard euro mis', stelt Leemans. 'De betaalbaarheid van de sociale zekerheid is dus niet het probleem, wel dat het geld niet doorstroomt.'

Ook op de maaltijd-, eco- en andere cheques en extralegale voordelen zoals de tweede pensioenpijler - die nu grotendeels vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen - moeten volgens Leemans voortaan bijdragen geheven worden.

Studenten

Ook wie als student vandaag bijklust, betaalt geen sociale bijdragen. Leemans wil dat veranderen, zodat ze in ruil rechten kunnen opbouwen. Dat betekent natuurlijk dat een student bijna even duur wordt als een 'gewone' werknemer.

'De flexibiliteit van jobstudenten is hun grote troef. En als je ziet met welk personeelstekort de horeca zit, dan betwijfel ik of het correct betalen van bijdragen zo'n grote drempel gaat zijn', antwoordt Leemans.

Rechten

De vakbond verduidelijkt aan Belga dat het voorstel van ACV is om voor studentenwerk vanaf het eerste uur de normale socialezekerheidsbijdragen toe te passen, met daardoor ook gelijke rechten in de sociale zekerheid en op vakantiegeld.

Volgens de christelijke vakbond wint het grootste deel van de studenten aan het voorstel. De meesten werken immers aan een relatief laag loon, waardoor ze recht zouden hebben op de sociale werkbonus en een verlaging van de persoonlijke RSZ-bijdrage.

Zelfs als de persoonlijke bijdrage wat verhoogt, wordt dat voor veel studenten gecompenseerd door het feit dat ze dan ook recht krijgen op vakantiegeld, klinkt het nog. In sommige sectoren komt er dan ook een stuk eindejaarspremie bij, aldus nog ACV.

Open VLD: 'Waanzin'

Het ACV-voorstel van het ACV valt bij Open VLD alvast op een koude steen. 'Een vakbond die ervoor pleit mensen die werken meer te belasten en netto minder te laten over houden. Terwijl we de hoogste lasten op arbeid in Europa hebben! Waanzin', schrijft partijvoorzitter Egbert Lachaert maandag op Twitter.

In eerste instantie was sprake van belastingen, maar intussen preciseerde het ACV dat het om sociale bijdragen gaat. Maar die nuance verandert voor Lachaert niets aan de zaak.

Bij Vooruit noemt Kamerlid Joris Vandenbroucke het belangrijk de oefening te maken om het systeem van de sociale bijdragen over de verschillende statuten heen eerlijker te maken. 'Maar laat ons dan misschien eerst kijken naar de echte uitwassen, zoals de RSZ-kortingen voor profvoetballers', aldus Vandenbroucke.

Ook ondernemersorganisatie Unizo heeft al gereageerd. Topman Danny Van Assche: 'De denkpiste dat de sociale zekerheid veel bijdragen verliest door deze statuten, dat is de kar voor het paard spannen.'

'Het belangrijkste is om extra inkomsten te genereren door de werkzaamheidsgraad op te trekken. Door zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen. Door te kijken wat voor mensen die momenteel niet actief zijn op de arbeidsmarkt, die langdurig ziek zijn of die uitvallen omdat een job te zwaar geworden is, nog mogelijk is qua werk', aldus Van Assche.

'Voorstellen om bijdragen te gaan heffen op studenten- of flexi-jobs, is negeren waarom die statuten er gekomen zijn', zegt de Unizo-topman. 'Die zijn er als compensatie op de hoge lasten op arbeid in dit land. Deze statuten zijn net een ventieltje op de arbeidsmarkt. Als de flexibiliteit nu weggenomen wordt, dan beantwoorden ze niet meer aan de behoefte die er is', aldus Van Assche.

De Unizo-topman benadrukt ook dat studenten een andere hoofdopdracht hebben en de middelen die ze halen uit studentenarbeid vaak nodig hebben om hun studies te bekostigen. 'Ik zou dan ook heel voorzichtig zijn om hieraan te sleutelen.'

Marc Leemans doet het voorstel maandag in een gesprek met Het Laatste Nieuws.'Flexijobs? Heel lage sociale bijdragen. De kluseconomie? Helemaal vrijgesteld. En zo is er nog een dozijn uitzonderingen. Ik heb het opgezocht: de sociale zekerheid loopt daardoor elk jaar 16 miljard euro mis', stelt Leemans. 'De betaalbaarheid van de sociale zekerheid is dus niet het probleem, wel dat het geld niet doorstroomt.' Ook op de maaltijd-, eco- en andere cheques en extralegale voordelen zoals de tweede pensioenpijler - die nu grotendeels vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen - moeten volgens Leemans voortaan bijdragen geheven worden.Ook wie als student vandaag bijklust, betaalt geen sociale bijdragen. Leemans wil dat veranderen, zodat ze in ruil rechten kunnen opbouwen. Dat betekent natuurlijk dat een student bijna even duur wordt als een 'gewone' werknemer. 'De flexibiliteit van jobstudenten is hun grote troef. En als je ziet met welk personeelstekort de horeca zit, dan betwijfel ik of het correct betalen van bijdragen zo'n grote drempel gaat zijn', antwoordt Leemans. De vakbond verduidelijkt aan Belga dat het voorstel van ACV is om voor studentenwerk vanaf het eerste uur de normale socialezekerheidsbijdragen toe te passen, met daardoor ook gelijke rechten in de sociale zekerheid en op vakantiegeld. Volgens de christelijke vakbond wint het grootste deel van de studenten aan het voorstel. De meesten werken immers aan een relatief laag loon, waardoor ze recht zouden hebben op de sociale werkbonus en een verlaging van de persoonlijke RSZ-bijdrage. Zelfs als de persoonlijke bijdrage wat verhoogt, wordt dat voor veel studenten gecompenseerd door het feit dat ze dan ook recht krijgen op vakantiegeld, klinkt het nog. In sommige sectoren komt er dan ook een stuk eindejaarspremie bij, aldus nog ACV.Het ACV-voorstel van het ACV valt bij Open VLD alvast op een koude steen. 'Een vakbond die ervoor pleit mensen die werken meer te belasten en netto minder te laten over houden. Terwijl we de hoogste lasten op arbeid in Europa hebben! Waanzin', schrijft partijvoorzitter Egbert Lachaert maandag op Twitter.In eerste instantie was sprake van belastingen, maar intussen preciseerde het ACV dat het om sociale bijdragen gaat. Maar die nuance verandert voor Lachaert niets aan de zaak. Bij Vooruit noemt Kamerlid Joris Vandenbroucke het belangrijk de oefening te maken om het systeem van de sociale bijdragen over de verschillende statuten heen eerlijker te maken. 'Maar laat ons dan misschien eerst kijken naar de echte uitwassen, zoals de RSZ-kortingen voor profvoetballers', aldus Vandenbroucke. Ook ondernemersorganisatie Unizo heeft al gereageerd. Topman Danny Van Assche: 'De denkpiste dat de sociale zekerheid veel bijdragen verliest door deze statuten, dat is de kar voor het paard spannen.' 'Het belangrijkste is om extra inkomsten te genereren door de werkzaamheidsgraad op te trekken. Door zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen. Door te kijken wat voor mensen die momenteel niet actief zijn op de arbeidsmarkt, die langdurig ziek zijn of die uitvallen omdat een job te zwaar geworden is, nog mogelijk is qua werk', aldus Van Assche.'Voorstellen om bijdragen te gaan heffen op studenten- of flexi-jobs, is negeren waarom die statuten er gekomen zijn', zegt de Unizo-topman. 'Die zijn er als compensatie op de hoge lasten op arbeid in dit land. Deze statuten zijn net een ventieltje op de arbeidsmarkt. Als de flexibiliteit nu weggenomen wordt, dan beantwoorden ze niet meer aan de behoefte die er is', aldus Van Assche. De Unizo-topman benadrukt ook dat studenten een andere hoofdopdracht hebben en de middelen die ze halen uit studentenarbeid vaak nodig hebben om hun studies te bekostigen. 'Ik zou dan ook heel voorzichtig zijn om hieraan te sleutelen.'