Kon ik er maar uitzien als de anderen, dacht Sachli Gholamalizad altijd, dan viel ik niet zo hard op. Dat is nu voorbij. Ze heeft alle navelstrengen doorgeknipt. Die met haar moederland Iran en die met haar stiefmoederland België. 'Mensen zoals ik moeten zich nog altijd verantwoorden als ze het over hun roots hebben.'

Haar lijf leidt tot vragen, angst en pijn. Dat kan dramatisch lijken, maar het valt niet te ontkennen dat de relatie van actrice Sachli Gholamalizad met haar lichaam behoorlijk woelig is. Afgelopen weken nog, terwijl ze met haar derde solovoorstelling bezig was, het sluitstuk van een drieluik over België en haar moeder, werd ze geteisterd door een erg pijnlijke rug. En ook haar buik speelde haar parten. 'Bij grote stress heb ik totaal geen voeling meer met mijn lichaam. Vlak voor een première lijk ik in een overlevingsmodus te zitten. Omdat mijn werk afmaken het enige is wat telt. Dan slaap ik niet meer, 's nachts. En iedereen moet wijken. Ook mijn lief. Zelfs een telefoontje met hem kan er te veel aan zijn.'

...