is actrice. Ze presenteert nu Kinderwens, elke dinsdag op Eén. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had zij 13 minuten en 42 seconden nodig.

Hoe gaat het met u?

...

Hoe gaat het met u? Goed, eigenlijk. Uiteraard vind ik het zeer erg dat het coronavirus zo veel slachtoffers maakt, maar tegelijk geniet ik van de onthaasting. Even thuis mogen zijn, samen eten, rustig een boek lezen. Met wie hebt u de voorbije 24 uur fysiek contact gehad? Met Udo, mijn man. En met onze twee poezen. Maakt het coronavirus u bang? Ik neem mijn verantwoordelijkheid en ik weet dat de mensen rondom me dat ook doen. Maar ik vind het toch eng. En ik weet nu al dat ik in de toekomst voorzichtiger zal zijn: ik ga onbekenden niet meer kussen of de hand schudden. Als fans op de foto willen, zullen ze wat afstand moeten bewaren. Hebt u het gevoel dat we ons in een oorlogssituatie bevinden? Nee, want in een oorlog vechten mensen tegen elkaar en nu zijn we één groot team, over de landsgrenzen heen. Kent u iemand die besmet is met het virus? Axel Daeseleire is een vriend van me, dus het was schrikken toen hij besmet bleek. Twee andere vrienden raakten ook besmet, al hoefden zij gelukkig niet naar het ziekenhuis. Maar het komt akelig dichtbij. Hoe gaan uw kinderen om met deze crisis? Ik heb er geen. En nu prijs ik me vooral gelukkig dat ik geen jonge kinderen hoef te entertainen. Doet u iets bijzonders voor uw buren? Gisteren hebben we nog taart gebracht. En toen ons rolluik ineens knapte en niemand dat kon herstellen, hebben zij ons met twee houten latjes uit de nood geholpen. Welke tv-series raadt u aan om de dag mee door te komen? Ik volg al heel lang Grey's Anatomy, maar ook die opnames staan nu on hold. Welke boeken komen van pas in deze verwarrende tijden? Ik hoor dat veel mensen nu Liefde in tijden van cholera van Gabriel Garcia Márquez lezen, of De Pest van Albert Camus. Maar dat zou ik toch niet doen. Zelf raad ik iedereen Julian van Fleur Pierets aan, een prachtig eerbetoon aan de liefde. Welke podcasts raadt u aan om de tijd te doden? Touché, naar het gelijknamige programma van Friedl' Lesage op Radio 1. Geweldig gezelschap tijdens wandelingen of lange autoritten. Hoe bent u van plan uzelf fit te houden? Ik wandel graag, maar bij voorkeur met een doel: naar het theater bijvoorbeeld. Gezien dat doel nu meestal ontbreekt, zet ik tegenwoordig te weinig stappen. Bent u een winnaar, verliezer of valsspeler bij gezelschapsspellen? Ik speel zelden gezelschapsspellen, net omdat ik het zo irritant vind als de rest te hard wil winnen. Behalve de Friends-editie van Trivial Pursuit, die ik met de kerst van mijn man kreeg. Die wil ik wél winnen. Durft u nog te kussen? Nee. Ik pak m'n man vast, maar kussen doen we even niet meer. Praat u meer met uw huisdier dan vroeger? Evenveel als anders. Belachelijk veel zelfs. We hebben twee Britse kortharen en ik denk dat zij ons intussen al beu zijn, want soms vluchten ze een hele dag naar boven. Hoe houdt u contact met uw ouders? Met de videofunctie van WhatsApp. Eigenlijk bel ik niet graag, maar op die manier 'zien' we elkaar toch geregeld. Belegt u? Zo ja: hebt u al geld gewonnen aan deze crisis? Nee, dat is niets voor mij. Maar op andere manieren heb ik helaas al veel geld verloren. Mijn agenda stond tot midden mei vol met voorstellingen. Ik let nu dus wel extra op mijn uitgaven. Wat wilt u zeker doen als de lockdown voorbij is? Een goede latte drinken in een koffiebar. Thuis is die nooit zo lekker. Maar ik mis toch vooral het geroezemoes, de stilte verdraag ik niet zo goed. Boezemt de toekomst u angst in? Nee, ik denk dat we uit deze crisis veel zullen leren. Dat we wat minder materialistisch mogen zijn, bijvoorbeeld. En economisch zal het wellicht moeilijk zijn, maar dat maakt mensen net creatief. Heeft deze crisis ook mooie kanten? Ja, het is een tijd van verbintenis. Niet fysiek, maar des te meer mentaal.