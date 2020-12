De rechtenstudent en activist strijdt tegen etnische profilering, adviseert politie en ngo's en organiseert 'Know Your Rights'-workshops voor jongeren.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt? In dit moeilijke, vreemde jaar konden vooral kleine dingen me gelukkig maken: buiten vrienden ontmoeten, lichte versoepelingen. Werd u of een van uw naasten het slachtoffer van covid-19? Mijn oom ligt spijtig genoeg nog steeds in het ziekenhuis met corona. Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2019 hebt u gerealiseerd? Meer voor mezelf kiezen en mijn eigen toekomst voor ogen houden. Hebt u een nieuwe hobby ontdekt tijdens de lockdown? Het leek me het ideale moment om een instrument te leren bespelen, dus heb ik een trompet gekocht. Dankzij Google en YouTube kan ik intussen alle noten lezen en ook mijn liphouding zit al redelijk goed. Maar makkelijk is het niet. Wat was het beste boek van 2020? De beste film? De beste tv-serie? De beste artiest? De tragiek van de macht van Joël De Ceulaer vond ik een heel sterk boek. Voor de rest heb ik me vooral op klassiekers gericht: de film Scent of a Woman was prachtig, net als de reeks The Sopranos. En dit jaar leerde ik ook de Franse hiphopband IAM kennen, die al eind jaren 80 is opgericht. Hun muziek staat nu elke dag op repeat. Welke horecazaak hebt u het meest gemist? Libanese restaurants. In Brussel zijn er een paar zeer goede, waar ik graag met vrienden iets ga eten. Zelf Libanees koken is helaas iets te ingewikkeld, wat mij betreft. Zodra het weer mag: wat wordt uw eerste reisbestemming? Marokko of Libanon. En nee, niet alleen voor de keuken. Er staat een trip met vrienden gepland, hopelijk kan die doorgaan. Welke zorgverlener zou u in de bloemetjes willen zetten? Mijn twee nichten, die in een Brussels ziekenhuis werken. En Marc Van Ranst: hij heeft bergen moeten verzetten, ik heb zeer veel respect voor die man. Hoe en met wie viert u kerstavond? Ik vier geen kerst, voor mij is dat een gewone werkdag. Maar ik geniet wel van de sfeer: klassieke films, lichtjes in de stad en mensen die plots veel vriendelijker zijn. Wat vindt u van onze nieuwe premier? Hij leek me altijd al een interessante, aangename man. En sinds de regeringsvorming laat hij een positieve, kalme indruk na. Welk sociaal medium gooit u eruit? TikTok: ik heb het heel even geprobeerd, maar ben meteen weer gestopt. Het idee trekt me niet echt aan. Om van de privacyvoorwaarden nog te zwijgen. Bent u van plan uw Netflixabonnement te vernieuwen? Zeker. Ik heb een hele lijst series en films die ik nog wil (her)bekijken. Wie zult u deze kerst het meest missen? Ik hoop dat ik de gezellige sfeer niet hoef te missen. Wilt u snel gevaccineerd worden? O ja, geef mij gerust het eerste vaccin. Ik wil zelfs dienstdoen als proefkonijn. Moet cultuur meer steun krijgen? Absoluut. Het is een steunpilaar in onze maatschappij, die zo veel mensen samenbrengt en werelden blootlegt die we vaak nog niet kennen. Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden? Als we een tandje bijzetten wel: we moeten onze levens, maar zeker ook de bedrijven, radicaal hervormen. Als we verdergaan zoals vandaag, vrees ik dat het moeilijk wordt. Wie wenst u snel verzoening toe? Alle Belgen. Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag? Ik denk van niet. Er wordt nu druk over gefilosofeerd. Maar los van enkele beleidsbeslissingen zal de mens zich straks weer snel aanpassen aan het normale leven. Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2021? Er is zo veel geleden dit jaar, ik zag het bij mezelf en bij iedereen in mijn omgeving. Dus wens ik iedereen - óók mijn vijanden - vooral een sterk mentaal welzijn.