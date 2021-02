is acteur. Hij speelt de hoofdrol in Beau Séjour, elke zondagavond op Eén. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 1 uur, 8 minuten en 13 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? De bestorming van het Capitool. Zo'n escalatie, die je bijvoorbeeld ook zag bij de brexit, maakt me boos en bang. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Dat zou ijdel zijn. Maar ik heb dit jaar veel gelezen van denkers als Noam Chomsky en Yanis Varoufakis. Het neoliberale model is achterhaald, dat bewijst de coronacrisis des te meer. Wat is uw grootste prestatie? Een vriendschap die al bijna 65 jaar duurt: mijn beste vriend werd een week na mij geboren en onze moeders lagen samen in de materniteit. Wat is uw grootste mislukking? De mens is gedoemd om dagelijks te mislukken. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Twee jaar geleden ben ik geëmigreerd naar Zeeuws-Vlaanderen. De natuur is hier buitengewoon: de ene dag waan ik me in Madagascar, de andere in IJsland. En begin jaren 80 woonde ik vijf jaar in de tropen op Sint-Maarten. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Ik ben de op één na jongste uit een gezin van zeven, en bij ons thuis was het altijd feest. Winter en zomer speelden wij buiten, in huis klonk altijd muziek. Het leek wel Het dorp van Wim Sonneveld. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Mijn oudste zoon is directeur van de Dutch Caribbean Nature Alliance. Het zou heel erg zijn als zijn vader zich niets van het milieu zou aantrekken. Dus ja: ik gebruik zo min mogelijk wegwerpplastic en heb altijd een grijpstok in de auto liggen om afval op te pikken. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Ik probeer dat zo veel mogelijk te negeren. Praat u weleens tegen uw huisdier? Nee, maar wel tegen de doden. Vlak naast ons huis is een prachtig kerkhof, en het lijkt soms alsof sommigen hier graag rondhangen. De eerste weken hoorden we geregeld voetstappen in huis. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Mijn moeder is gestorven op haar zesenvijftigste, ik was toen eenentwintig. Ze had een tumor, maar dat wisten we niet. Toen ze naar het ziekenhuis vertrok, kwam ze me wakker maken. Ze voelde wellicht dat het een afscheid zou zijn. Maar ik draaide me om en zei dat ik direct zou komen. Nadien haastte ik me alsnog naar beneden, waar ik haar huilend aantrof. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Iemand als Donald Trump kwam toch akelig dichtbij. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Ooit heb ik drie dagen niet gesproken, omdat ik zo opgeslorpt was door Mogelijkheid van een eiland van Michel Houellebecq. Maar ik herinner me ook een schilderij van Claude Monet in het Musée d'Orsay. Een bootje op een meer was in realiteit één penseelstreek. Als ik zoiets ontroerends zie, vloeien de tranen heel snel. Waarover zou u meer willen weten? Over wetenschap in het algemeen. Gisteren hoorde ik op de radio hoe een dame een doctoraat schreef over het omzetten van industriële uitlaatgassen in dierenvoer: fantastisch, toch? Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Ik ben peter van een tijger, via het WWF. En ambassadeur van Een hart voor ALS. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Mezelf. Vindt u seks overschat? Die vraag snap ik niet. Seks is seks. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Ze zijn allebei al heel lang geleden overleden, helaas. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik eet gezond, werk aan mijn lichaam en ben nu bezig met Tournée Minérale. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Ik zou graag een held zijn, maar er schuilt ook een onwaarschijnlijke lafaard in mij. Ik zou het dus niet weten. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat het leven niet bestaat uit lijstjes, maar het soms goed is om een vragenlijstje als dit voorgeschoteld te krijgen.