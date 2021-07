Vanaf 1 januari zullen aanvragers van grondstofverklaringen niet langer zelf analyseresultaten kunnen opladen in het webloket van de Vlaamse overheid. Enkel erkende laboratoria zullen die bevoegdheid nog hebben. Dat besliste de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Een grondstofverklaring is in Vlaanderen vereist als iemand bepaalde afvalstoffen als grondstof wil gebruiken. De materialen moeten dan voldoen aan de Europese criteria of aan de Vlaamse criteria. Zo zijn er voor ijzer- en staalschroot, aluminiumschroot, koperschroot en kringloopglas Europese criteria opgesteld. Voor andere materialen gelden de Vlaamse criteria.

'Naar aanleiding van een geval van fraude bij het indienen van analyseresultaten, zorgen we nu voor een verstrenging van het systeem', zegt Demir. 'Waar vroeger elke aanvrager de mogelijkheid kreeg om zelf de labresultaten van zijn materialen in te laden in het webloket, sluiten we die deur nu. Dat doen we omdat we fraude op het spoor kwamen waarbij correcte analyseresultaten van een erkend labo door de aanvrager vervalst werden bij de indiening van zijn dossier. Die tussenhandeling maken we nu onmogelijk. Enkel erkende laboratoria mogen resultaten inladen, waardoor we de fraudegevoeligheid ernstig terugdringen.'

