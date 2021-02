Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid noemt de aantijgingen in de Pano-reportage over de aanbesteding van het contactonderzoek ongegrond. 'Dit is manifest onjuist', klinkt het bij woordvoerder Joris Moonens.

Het Agentschap betreurt ook dat het niet de kans gekregen heeft om op de aantijgingen te reageren en zal klacht indienen bij de ombudsman van VRT.

Volgens het Eén-reportageprogramma 'Pano' kampt de Vlaamse contactopvolging of contacttracing, een cruciale, eerste verdedigingslinie tegen het coronavirus, nog altijd met veel problemen en kinderziektes. Ook beweert de reportage dat de aanbesteding van het contactonderzoek niet correct verlopen zou zijn en zonder mededinging, wat geleid zou hebben tot veel te hoge prijzen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid noemt die aantijgingen 'manifest onjuist'.

De Pano-reportage zegt dat de aanbesteding is gebeurd zonder mededinging. Maar volgens Zorg en Gezondheid zijn er zowel bij de eerste als bij de tweede aanbeveling verschillende partijen aangeschreven. Door de omvang van de opdracht hebben de partijen zich verenigd in een consortium, waar ook callcentra tot zijn toegetreden die niet aangeschreven waren voor de aanbesteding. Ook de bewering dat er gehandeld werd met voorkennis, klopt volgens het agentschap niet. Volgens Pano blijkt dat uit bepaalde data op de offerte, 'maar ze verzwijgen het bestaan van de eerste aanbesteding om te suggereren dat er gehandeld is met voorkennis', aldus het agentschap.

Klacht

'Ook het zogezegde aanbod van de firma Harvest Communications om de opdracht aan 27 euro/uur uit te voeren, is een luchtkasteel', gaat Moonens verder. Hij zegt dat dit met geen enkele offerte gestaafd wordt.

Het agentschap zal over deze bezwarende aantijgingen formeel klacht indienen bij de ombudsman van de VRT. Zorg en Gezondheid laat door zijn juridische dienst ook onderzoeken of verdere juridische stappen en een klacht bij de raad voor journalistiek aangewezen zijn tegen deze aantijgingen.

