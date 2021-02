Het aantal coronavaccinaties per dag blijft stagneren in België. Wereldwijd steeg het aantal vaccinaties naar 6,07 miljoen dosissen per dag.

De tracker van het Amerikaanse persbureau Bloomberg baseert zich op officiële cijfers van bijna 100 landen en gebruikt 75 procent volledig gevaccineerden (twee dosissen) als einddoel. Ontbrekende landen zijn ofwel nog niet gestart met hun vaccinatiecampagne of publiceren geen data. België blijft al sinds het begin van de vaccinatiecampagne rond de 18.000 vaccinaties per dag schommelen. Vrijdag was het zevendaagse gemiddelde van toegediende dosissen (17.627) zelfs iets lager dan de week voordien (18.600). Op die manier zal het nog twee en een half jaar duren voordat België 75 procent van de bevolking heeft ingeënt. Pas dan is de groepsimmuniteit hoog genoeg om het gewone leven weer aan te vatten.

De regering plant tegen september dit jaar zijn doel van 70 procent gevaccineerden te behalen. De hoop was het vaccinatietempo te versnellen, maar door problemen met de leveringen van de vaccins blijven we al wekenlang rond hetzelfde gemiddelde zweven.

Wereldwijd nog 5,1 jaar wachten

In totaal zijn wereldwijd meer dan 225 miljoen doses toegediend. Dat zijn genoeg dosissen om 2,8 procent van de wereldbevolking één dosis toe te dienen. Aan een tempo van rond de 6 miljoen per dag duurt het nog 5,1 jaar vooraleer de volledige wereldbevolking voldoende gevaccineerd is. Israël doet het nog altijd het beste. Iets meer dan de helft van de bevolking (51,1 procent) heeft al één dosis van een vaccin gekregen. Al 35,8 procent van de bevolking kreeg twee dosissen en is daarmee volledig gevaccineerd.

In de Verenigde Staten bengelt door de zware sneeuwstorm van vorige week de staat Texas onderaan de lijst van de vijftig Amerikaanse staten. Ondanks het noodweer zijn afgelopen week 800.000 vaccins in Texas geplaatst.

In Europa springt Servië in het oog. Het land heeft sinds 10 februari het aantal vaccinaties per dag verdubbeld en komt daarmee wereldwijd op de zevende plaats van het totaal aantal toegediende vaccins te staan.

In de data is duidelijk te zien dat het Verenigd Koninkrijk resoluut kiest voor de strategie om eerst zoveel mogelijk mensen één dosis te geven. 28 procent van de bevolking kreeg al een eerste dosis, maar het aantal mensen met twee dosissen blijft al wekenlang op 1 procent staan. Onderzoek heeft bevestigd dat één vaccindosis al een gedeeltelijke bescherming tegen het coronavirus geeft.

