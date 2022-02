Vorig jaar deden elke maand gemiddeld 177.238 mensen in nood een beroep op de voedselbanken. Er is sprake van een stijgende tendens.

Vorig jaar deden elke maand gemiddeld 177.238 mensen in nood een beroep op de voedselbanken. Er is sprake van een stijgende tendens, vooral in de tweede jaarhelft, die zich wellicht verder zal doorzetten als gevolg van de hoge energieprijzen. Dat blijkt donderdag uit de voorstelling van de jaarresultaten van de Belgische Federatie van Voedselbanken (BFVB).

In 2021 werd in totaal 22.229 ton voedsel verdeeld, wat ongeveer vergelijkbaar is met het jaar voordien. Tegenover de stijgende nood aan voedselhulp staat dat het aantal schenkingen van overschotten uit de voedingsindustrie een daling kende met 11 procent ten opzichte van 2020. De federatie ontving bovendien 20 procent minder goederen via het Europees Fonds voor Hulp aan de Meest Behoeftigen (FEAD). De gedaalde aanvoer werd gecompenseerd door het extra aankopen van voedsel.

