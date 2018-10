Aantal leerlingen dat duaal leert ruim verdubbeld tot meer dan duizend

Bij duaal leren combineren leerlingen vanaf 15 jaar een brede vorming op de schoolbanken met opleiding op de werkvloer. Ze halen hun diploma en zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Het systeem wordt dit schooljaar voor de derde maal geproefdraaid. Het proefproject startte in schooljaar 2016-2017 project met 133 leerlingen.

Crevits is tevreden met de toename. 'Met duaal leren bieden we jongeren kansen om meer dan nu hun diploma tegelijk op school én op de werkvloer te behalen. Jongeren doen ervaring op in de ondernemingen zodat ze goed op de arbeidsmarkt voorbereid worden. Dat deze richtingen gesmaakt worden, blijkt uit het succes. Vanaf volgend schooljaar wordt duaal leren definitief uitgerold', zegt de minister.

De populairste studierichtingen zijn haarverzorging (113), elektrische installaties (105), zorgkundige (93), kinderbegeleider (72) en onderhoudsmechanica auto (61). Duaal leren wordt ook in het buitengewoon secundair onderwijs aangeboden in twee studierichtingen. Zo volgen 32 leerlingen de opleiding groen -en tuinbeheer en 27 leerlingen de nieuwe opleiding fastfood.

Duaal leren moet volgens de minister het beroeps- en technisch onderwijs versterken en de kennis van de bedrijven meenemen. Zo moet de kloof tussen onderwijs en de bedrijfswereld verkleinen. Het moet ook de uitstroom van schoolverlaters zonder diploma tegengaan.