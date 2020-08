De vriendin van terreurverdachte Ali El-Haddad Asufi, die in Frankrijk in voorhechtenis zit voor zijn vermeende rol in de aanslagen van Parijs, kon nog vier jaar lang op de luchthaven van Zaventem blijven werken mét een positief veiligheidsadvies van de Belgische overheid. Dat vernamen Knack en Le Soir van goedgeïnformeerde bronnen en wordt nu bevestigd door Serge Lipszyc, voorzitter van het Comité I en van het Beroepsorgaan inzake veiligheidsadviezen.

Om te kunnen werken op een aantal gevoelige plekken in België, zoals de luchthaven in Zaventem, moeten werknemers een positief veiligheidsadvies kunnen voorleggen. De veiligheidsscreening gebeurt door de Nationale Veiligheidsoverheid (een dienst onder Buitenlandse Zaken) met ondersteuning van de politie- en inlichtingendiensten.De Veiligheidsoverheid mag geen positief advies afleveren wanneer blijkt dat er een risico op misbruik bestaat dat de fundamentele belangen van de Belgische staat kan schaden. Beroep tegen een negatief advies is altijd mogelijk bij het Beroepsorgaan. Knack en Le Soir vernamen dat de vriendin van Ali El-Haddad Asufi, verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs én Brussel, vier jaar lang op de luchthaven van Zaventem kon blijven werken, mét een positief veiligheidsadvies. In een interview met beide media, dat op woensdag 5 augustus verschijnt, bevestigt Serge Lipszyc de informatie. Lispzyc is voorzitter van het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten.'De afgelopen maand heb ik een aantal zaken aangekaart bij de ministers van Buitenlandse Zaken (Philippe Goffin, MR), Justitie (Koen Geens, CD&V) en Binnenlandse Zaken (Pieter De Crem, CD&V)', zegt Lipszyc. 'Het gaat om kwesties die me ter ore waren gekomen als voorzitter van het Beroepsorgaan inzake veiligheidsadviezen. Een van die zaken is het voorbeeld dat u noemt. Ik heb de ministers er vertrouwelijk over geïnformeerd, gelet op het belang van deze kwestie voor onze instellingen. Maar nu u mij expliciet naar deze zaak vraagt, wil ik de informatie juist kaderen.'De vrouw in kwestie was in de loop van 2020 komen aankloppen bij het Beroepsorgaan. 'Ze werkte voor Swissport op de luchthaven van Zaventem', zegt Lipszyc. 'Daarvoor heb je een positief veiligheidsadvies nodig van de Nationale Veiligheidsoverheid, dat vijf jaar geldig blijft. Toen ze haar veiligheidsadvies wilde verlengen, werd dat geweigerd. Want wat bleek? Ze was de vriendin - het lief - van een van de terreurverdachten van de aanslagen van Parijs én Brussel. In 2019 is hij aan Frankrijk uitgeleverd. Maar toen hij nog in België in voorhechtenis zat, bleef ze hem bezoeken in de gevangenis.' 'Tegen het Beroepsorgaan zei ze dat haar vriend beweert onschuldig te zijn en dat ze hem gelooft. Nochtans komen verschillende magistraten allemaal tot dezelfde lezing van de zaak. We voelden aan dat ze in ontkenning leeft. We hebben haar veiligheidsadvies dan ook niet vernieuwd. We trekken haar integriteit niet in twijfel, maar oordelen dat ze kan worden beïnvloed. En in luchthavens, kerncentrales, en andere plekken moeten we net risico's vermijden.'Lipszyc is verbaasd dat de vrouw zo lang onder de radar kon blijven. Lipszyc: 'Ze bleef gewoon in Zaventem aan de slag. Pas toen ze een nieuw veiligheidsadvies aanvroeg, kreeg de Nationale Veiligheidsoverheid te horen dat zij het lief was van een terreurverdachte. Tussen de registratie van bepaalde informatie en de intrekking van een positief advies gaan soms jaren voorbij. Dat is onaanvaardbaar.' Volgens Lipszyc reageerde minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin, bevoegd voor de Nationale Veiligheidsoverheid, verbijsterd op de informatie. Lipszyc: 'Ga de slachtoffers van de aanslagen in Brussel maar eens uitleggen dat de vriendin van een van de vermeende daders nog altijd op de luchthaven werkt. Onvoorstelbaar. Mocht je dat in een filmscript schrijven, je zou niet serieus genomen worden. Goffin heeft binnen de Nationale Veiligheidsoverheid onmiddellijk een werkgroep opgericht.'De terreuraanslagen in Parijs in november 2015 eisten meer dan 130 dodelijke slachtoffers. Bij de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in de metro van Brussel kwamen op 22 maart 2016 nog eens 32 mensen om het leven. In beide dossiers wordt Ali El Haddad Asufi (36) verdacht. Uiteraard geniet hij het vermoeden van onschuld tot een rechtbank het tegendeel bewezen acht.Twee dagen na de aanslagen in Brussel werd Asufi een eerste keer opgepakt omdat hij een jeugdvriend was van Ibrahim El Bakraoui, een van de zelfmoordterroristen van de luchthaven. Na verhoor werd hij vrijgelaten. Op 9 juni 2016 werd Asufi opnieuw gearresteerd. Hij was geregeld gezien op camerabeelden aan de Kazernelaan in Etterbeek, een onderduikadres waar de aanslag op metrostation Maalbeek voorbereid zou zijn. Asufi zou bij de voorbereiding een logistieke functie hebben gehad. Bovendien zou hij geregeld telefonisch contact hebben gehad met grote namen uit het terreurdossier. In 2017 werd Asufi ook in verdenking gesteld in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs. Dat gebeurde onder meer op basis van analyse van zijn telefoonverkeer. De Franse justitie beschouwt hem als een van de 'logistieke medewerkers'. In juni 2019 werd hij aan Frankrijk overgeleverd. De advocaat van Ali El Haddad Asufi geeft geen commentaar.