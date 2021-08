De commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden heeft nog altijd 862 dossiers van slachtoffers van terroristische aanslagen open staan.

Dat melden de kranten van Sudpresse.

De commissie heeft in totaal 1572 aanvragen voor financiële steun ontvangen van slachtoffers van terroristische aanslagen in België, of Belgische slachtoffers van aanslagen in het buitenland. In 694 gevallen is er financiële steun toegekend, maar 862 dossiers zijn nog altijd in behandeling.

Dat blijkt uit een antwoord van eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) aan volksvertegenwoordiger Georges Dallemagne (cdH). 'In totaal is er 5.957.907,22 euro aan financiële steun uitbetaald, waarvan meer dan 2 miljoen in de vorm van voorschotten aan slachtoffers van aanslagen', zo blijkt nog uit het antwoord van de premier.

Slachtoffers van terreurdaden kunnen een voorschot krijgen van de commissie, waardoor ze niet moeten wachten op een beslissing van hun verzekeringsmaatschappij.

