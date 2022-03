Bijna zes jaar na de terroristische aanslagen in Brussel en Zaventem, wachten nog steeds heel wat slachtoffers op een financiële tegemoetkoming. Dat heeft de slachtoffervereniging Life4Brussels woensdag bekendgemaakt.

Eerder maakte Assuralia bekend dat de verzekeraars al zo'n 58,8 miljoen euro hebben uitgekeerd aan de slachtoffers van de aanslagen op 22 maart 2016. Life4Brussels vraagt de verzekeringsfederatie nu om deelcijfers te publiceren zodat het kan nagaan hoe de verzekeraars te werk gaan bij de uitkering van een schadevergoeding aan individuele slachtoffers. Zo wil het de probleemdossiers van verschillende getroffenen helpen oplossen.

De vereniging betreurt ook het feit dat sommige slachtoffers, met name personen die niet in België wonen, een lagere uitkering hebben gekregen dan eerder was overeengekomen met de verzekeraar. Ook zouden sommige slachtoffers melding hebben gemaakt van intimidatie door verzekeringsexperts.

'Bovendien mogen we niet vergeten dat sommige personen gewoon nooit een schadevergoeding hebben gekregen. Velen van hen zijn nooit op de hoogte gebracht van hun rechten', aldus Life4Brussels. 'Veel slachtoffers kunnen geen claims meer indienen bij de verzekeringsmaatschappijen omdat de termijnen zijn verstreken.'

Eerder maakte Assuralia bekend dat de verzekeraars al zo'n 58,8 miljoen euro hebben uitgekeerd aan de slachtoffers van de aanslagen op 22 maart 2016. Life4Brussels vraagt de verzekeringsfederatie nu om deelcijfers te publiceren zodat het kan nagaan hoe de verzekeraars te werk gaan bij de uitkering van een schadevergoeding aan individuele slachtoffers. Zo wil het de probleemdossiers van verschillende getroffenen helpen oplossen. De vereniging betreurt ook het feit dat sommige slachtoffers, met name personen die niet in België wonen, een lagere uitkering hebben gekregen dan eerder was overeengekomen met de verzekeraar. Ook zouden sommige slachtoffers melding hebben gemaakt van intimidatie door verzekeringsexperts.'Bovendien mogen we niet vergeten dat sommige personen gewoon nooit een schadevergoeding hebben gekregen. Velen van hen zijn nooit op de hoogte gebracht van hun rechten', aldus Life4Brussels. 'Veel slachtoffers kunnen geen claims meer indienen bij de verzekeringsmaatschappijen omdat de termijnen zijn verstreken.'