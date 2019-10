A Dog of Flanders: hoe Nello en Patrasche een nieuw leven kregen

A Dog of Flanders is het beroemdste boek dat ooit over Vlaanderen geschreven is. Hollywood heeft het vijf keer verfilmd, de hele wereld kent het vanbuiten. Behalve Vlaanderen. één man heeft wel hard zijn best gedaan om dat te veranderen. Tot zijn leven zelf een stuk van het verhaal werd.

Hond voor de Antwerpse kathedraal. 'Elke Japanner kent door A Dog of Flanders één zin Nederlands.' © Saskia Vanderstichele

In het districtsakkoord van Hoboken (2019-2024) lees ik bij punt 3, 'Toerisme is ook belangrijk': 'Nello en Patrasche verdienen blijvend alle aandacht. We onderzoeken de mogelijkheid om een molen te plaatsen ter ere van onze helden.'

...

