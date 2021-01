65 procent van de jongeren had het mentaal moeilijk tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Dat blijkt uit een rapport dat psychologen vrijdag hebben voorgelegd aan de expertengroep GEMS, dat nieuwsagentschap Belga kon inkijken. Ook recente cijfers en onderzoek aan verschillende universiteiten tonen dat jongeren erg kwetsbaar zijn voor de psychologische tol van de coronamaatregelen.

De overheid moet dringend meer ondersteuning voorzien voor jongvolwassenen (16-25) omdat die zwaar lijden onder de huidige situatie. Dat vragen deskundigen van de ad-hocgroep 'Psychologie en Corona'. In niet-Covid-tijden zien psychologen bij 20 procent van de jongvolwassenen matige tot ernstige mentale problemen. Maar een vergelijkende bevraging bij meer dan 2.000 respondenten toont aan dat dat aantal gedurende de eerste coronagolf is opgelopen tot 65 procent. 'We vermoeden dat dat vandaag nog erger is, de maatregelen zijn er nog steeds en wegen steeds zwaarder', zegt onderzoeker Inez Germeys.

Jongeren melden - meer dan andere groepen - gevoelens van eenzaamheid, een gebrek aan motivatie en psychologische klachten. Ook uit de grootschalige motivatiebarometer blijkt dat jongeren al sinds het begin van de coronacrisis stelselmatig aangeven dat hun psychologische behoeften zwaar onder druk staan.

Vooral het gebrek aan sociaal contact is problematisch, leggen de onderzoekers uit. De langdurige beperkingen in sociaal contact leggen een hypotheek op de ontwikkeling bij jongeren tussen 10 en 18 jaar en jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar oud. Een leeftijd waarop ze zich dankzij sociaal contact ontplooien tot onafhankelijke individuen met een eigen identiteit.

'Goede sociale vaardigheden worden in verband gebracht met minder psychologische klachten', zeggen de experten. Die leiden uit een reeks studies af dat de huidige situatie 'uiterst zorgwekkend' is. 'Zowel op het vlak van hun academische en sociale ontwikkeling als op het vlak van hun mentale gezondheid.' Ze vragen om bijsturingen aan het beleid om te vermijden dat het gebrek aan sociaal contact leidt tot een verdere escalatie van psychologische problemen of schooluitval.

