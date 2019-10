Documenten van het Havenbedrijf Antwerpen onthullen de centrale rol van de Antwerpse haven in de export en doorvoer van explosieven door Saudische schepen.

Export van militaire goederen naar Saudi-Arabië ligt in België bijzonder gevoelig omdat het land sinds 2015 betrokken is bij de oorlog in Jemen. Bovendien heeft het een bijzonder slechte reputatie op het vlak van mensenrechten. Op basis van informatie van de ngo Vredesactie schreef De Morgen in mei al dat de nationale Saudische scheepvaartmaatschappij Bahri in de Antwerpse haven oorlogsmunitie had opgepikt - volgens de douane mét exportvergunning van het Waalse Gewest.

...