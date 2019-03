500 deelnemers aan wekelijkse klimaatmars in Brussel

Het zwaartepunt van de actie van Youth For Climate ligt deze week in de Waalse stad Luik, maar in andere steden zoals Antwerpen en Brussel blijven jongeren wekelijks op straat komen om een ambitieuzer Belgisch klimaatbeleid te eisen en meer politieke moed te vragen.

De mars van de klimaatspijbelaars in Brussel bracht ongeveer 500 mensen op de been volgens de officiële telling van de Brusselse politie. De jongeren stapten opnieuw van het station Brussel-Noord naar Brussel-Zuid.

In Antwerpen zijn zowat 200 jongeren van Students for Climate en Youth for Climate door de binnenstad getrokken. Het was het achtste soortgelijke initiatief in de Scheldestad. De opkomst was wel wat aan de lage kant in vergelijking met de voorbije weken. 'Jullie zijn de diehards van de klimaatacties!'", kregen de deelnemers dan ook te horen van de organisatoren.

Op het Theaterplein eindigde de mars met een tekenactie waarbij de jongeren in krijt boodschappen aan het beleid konden aanbrengen op de stoep.

Vorige week vrijdag kwamen er in Brussel 30 tot 35.000 mensen op straat voor een mars in het teken van de Global Strike for Future. Die kwam er na een oproep van de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg.